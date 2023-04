Le imprese di Nazzano ringraziano il Comune

Le aziende di via Belvedere a Nazzano ringraziano l’amministrazione per aver ripristinato il doppio senso di marcia a seguito dell’istituzione di un senso unico in prima battuta. A ringraziare l’amministrazione comunale sono Dino Cenderelli e la figlia Neda della Delta Isrl e Nicola Brizzi della Tecnocava. "Vogliamo ringraziare pubblicamente l’amministrazione comunale – dicono i tre – per essere stata così comprensiva da averci ascoltato e avere rimosso il senso unico ripristinando il doppio senso di marcia. L’amministrazione ha ascoltato le nostre richieste consentendoci di tornare a lavorare senza disagi e dandoci la possibilità – concludono gli imprenditori – di poter far tornare i camion a caricare e scaricare nei piazzali delle nostre ditte".

Il senso unico con la sosta dei mezzi aveva creato non pochi disagi alle imprese che non potevano più ricevere i mezzi pesanti per il carico e lo scarico.