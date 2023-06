Le foto di White Carrara Sei autori internazionali per raccontare la realtà Mostra a palazzo Binelli

di Patrik Pucciarelli

Sei fotografi, sei stili, sei modi di raccontare le ‘Visioni plastiche. Le forme della scultura’. Nella cornice della settima edizione di White Carrara, in via Verdi l’immagine fa da protagonista nella mostra di Palazzo Binelli. Appena varcata la soglia troviamo l’opera di Andrea Botto, una ripresa della demolizione delle case di Caina nel 2011. L’autore si concentra sul concetto di trasformazione, dissoluzione e collasso. La sua visione parte dall’atto di osservare un evento ed esserne sedotti. Catturare un fenomeno irreversibile come la demolizione, in quella che lui chiama celebrazione visiva del sublime. Poi le immagini del francese Dune Varela, dove l’opera si mescola tra scultura e fotografia. Colpisce l’immagine dell’Acropoli su una tela crivellata, uno stratagemma per creare confusione nello spettatore, per spingerlo a porsi delle domande. Per Varela la fotografia non deve essere una semplice realtà rappresentata su una superficie, il dubbio e la curiosità portano all’essenza.

Nella seconda sala il protagonista è ‘l’Eros’ di Bruno Cattani. "Ho visitato diversi musei, affascinanti contenitori di emozioni e fisicità – racconta l’artista –. Una mano, un viso, un seno, sono diventati dettagli di presenze viventi, vitali e fisiche, corpi che parlavano e comunicavano diventando attori inconsapevoli che andavano in scena attraverso l’obiettivo della mia macchina fotografica". Carolina Sandretto invece lavora su opere di divinità greche e romane, fotografate e poi poste su due supporti differenti creando così una sorta di sdoppiamento. ‘Aura’ le chiama: "qualcosa che non so, che attrae, ma è inspiegabile". L’Aura è proprio questa duplicazione che impedisce una visione immediata ma richiede tempo per essere colta.

Quella di Giacomo Infantino e la ‘Desired Constellations’ è una ricerca dell’impronta del tempo nella natura selvaggia. Ha ritratto grotte, cave di marmo, montagne e boschi delle Alpi Apuane, in un viaggio di mesi. Nella quarta sala i lavori dell’inglese Simon Roberts: una serie di fotografie scattate durante la pandemia al Victoria Albert Museum di Londra, ‘Beneath the Pilgrim Moon’. Le opere all’interno del museo erano state coperte per protezione mentre era in corso una ristrutturazione. Così Roberts, quando ha varcato la soglia del Victoria Albert e ha visto queste opere ricoperte dai teli, ha iniziato a scattare. La mitologia antica incontra la plastica e il nastro del nostro secolo. Una sorta di parallelismo tra l’uomo coperto dalla mascherina e dai guanti e l’opera protetta dal velo.