Le foto di Uliano Lucas alla Padula

In occasione della mostra della mostra fotografica ‘Altre voci, altri luoghi’ di Uliano Lucas, in corso al Carmi fino al 5 maggio, per martedì sono state organizzate tutta una serie di iniziative all’interno dell’Accademia di belle arti. Per le 14 è previsto uno speciale incontro con l’autore moderato dagli Archivi della Resistenza e dal docente di cinematografia Giuseppe Baresi, che sarà preceduto dalla proiezione del documentario ‘In una foto (2009, 65’)’. Al termine dell’incontro previsto per le 18, al Carmi museo Carrara e Michelangelo della Padula si svolgerà invece ‘Una foto, un canto’, il concerto del cantautore Alessio Lega dedicato alla mostra fotografica, che dialogherà con Uliano Lucas. Un concerto racconto per fare il controcanto a immagini vere e leggendarie. Da Milano al mondo, dal lavoro alla festa, dal sorriso alla rivolta, dalla poesia alla musica. Canzoni di autori di tutto il mondo, che come le immagini, separano e mescolano il bianco e il nero, la società e l’individuo. Il progetto è promosso dal Comune di Carrara e prodotto dagli Archivi della Resistenza.