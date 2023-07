Le Fiamme gialle vigileranno sui fondi Pnrr

Anche l’Asl Toscana nord ovest come gli altri enti pubblici del territorio si affida alle Fiamme Gialle per garantire l’utilizzo delle risorse pubbliche del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sulla sanità stiamo parlando di milioni e milioni di euro che riguarderanno anche la nostra provincia, basta pensare agli oltre 10 milioni per la nuova casa con ospedale di comunità alla stazione. L’accordo è stato sottoscritto dalla direttrice generale, Letizia Casani, con il Comando della Guardia di Finanza. Un protocollo d’intesa volto al rafforzamento della collaborazione nell’ambito della legalità economica, con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse pubbliche derivanti dal Pnrr.