Le “eccellenze” al femminile Il grazie della città all’impegno

Dall’illustratrice al medico, dall’ingegnera alla pallavolista, passando per l’imprenditrice, la dirigente scolastica, il volontariato e l’arte. Sono le “donne di Carrara” premiate ieri per la 15ª edizione della manifestazione ideata da Giovanna Bernardini e promossa dall’assessorato al Sociale. Uno speciale riconoscimento a donne nate o legate alla città di Carrara che si sono distinte in ambito artistico, scientifico, culturale, sociale, sportivo. La sindaca Serena Arrighi, accogliendo in municipio le 11 donne premiate, ha sottolineato "la volontà di portare avanti questo progetto". "Il valore di una persona non dipende dai voti che prende o dai premi che riceve, ma ogni tanto fa bene sentirsi dire brave", ha detto. Presenti, oltre ai consiglieri che hanno consegnato i premi, anche Francesca Giusti, del settore sociale, Francesca Menconi, coordinatrice del centro antiviolenza ‘Donna chiama donna’ e l’assessore al Sociale, Roberta Crudeli, che ha dedicato un pensiero a quelle donne "ancora oggi costrette a lottare per i propri diritti".

Brunella Devoti, connessa da remoto, ha parlato del proprio impegno nel volontariato attraverso MartA Onlus, associazione che aiuta i bambini nei paesi in via di sviluppo: "Condivido il premio con tutti quei bambini che mi hanno sostenuta nel corso delle missioni. È un riconoscimento che mi dà la forza di andare avanti e provare a rendere migliore il loro futuro". Poi la pallavolista Federica Carletti, in forza al Pinerolo in serie A, che si è detta orgogliosa e onorata di ricevere il premio dalla sua città. Fiorella Nari, presidentessa del direttivo Anffas Massa Carrara, ha sottolineato di essere stata "adottata" da Carrara "Anffas è arrivata a Carrara cinquant’anni fa – ha ricordato – e da allora ci sono stati miglioramenti nel trattamento delle persone seguite dall’associazione, ma tanto va ancora fatto. Voglio condividere questo riconoscimento con chi ogni giorno si impegna per raggiungere nuovi traguardi".

Marina Simoncini, medico del lavoro, ha spiegato le difficoltà incontrate per affermarsi come donna in una professione "un tempo considerata di serie b. C’era anche molta diffidenza nei confronti del genere femminile". Collegata da remoto, è stata premiata Agnese Innocente, illustratrice: "Il mio obiettivo è dare emozioni tramite il disegno. Sapere che ciò è riconosciuto rappresenta un enorme traguardo". Vlasta Bari, ingegnere biomedico e ricercatrice, ha spiegato nel dettaglio alcuni suoi progetti e i risvolti delle sue ricerche sulla prevenzione e la cura di patologie cardiovascolari: "Sono privilegiata, non ho mai subito discriminazioni di genere. Per molte donne, purtroppo, non è così e a loro va il mio pensiero".

Riconoscimento anche per Silvia Landi, ideatrice del progetto “Una vela per la rinascita”: "Non sono di Carrara, ma questa città mi ha permesso di portare avanti il progetto e aiutare molte donne a prendersi maggiore cura di se". Marta Castagna, dirigente dell’ufficio Scolastico regionale – ha sottolineato l’importanza di istruzione, educazione e formazione. Ha dedicato il premio a tutte le donne il collettivo artistico A m’l rum da me: " Dobbiamo fare rete ed essere solidali fra noi. La nostra arte vuole guardare in quella direzione per smuovere le coscienze".

Alessandro Salvetti