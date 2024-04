Le donne nel poema eroico “Gerusalemme liberata“ nell’arte

Sabato alle 18 nell’aula magna del Liceo Artistico e Musicale “Palma” in piazza Palma 1 si terrà un’interessante conferenza-concerto incentrata sulle figure femminili presenti nel poema eroico ’Gerusalemme Liberata’ di Torquato Tasso e del loro apporto alla narrazione.

L’opera è stata infatti fonte di ispirazione per numerosi artisti, non solo musicisti come ad esempio G. F. Haendel e J. B. Lully ma anche pittori tra cui Guercino e Poussin. La musicologa e dirigente scolastica Ilaria Zolesi insieme al pittore e decoratore di clavicembali Alessandro Maggiani introdurranno e supporteranno le esecuzioni a tema dell’Ensemble Massa Cybea (Eleonora Di Dato e Luciano Bonci, voci; Claudia Poz, violoncello barocco; Erminia Migliorini, clavicembalo). Organizzato dall’associazione Antica Massa Cybea, da un’idea di Erminia Migliorini. Ingresso libero.