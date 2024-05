Le domeniche con il Cai. Le Apuane da scoprire

Si consolida la collaborazione fra Fondazione CrC e Caiper la promozione delle colline e montagne, dalle vette delle Apuane al fascino dell’Appennino. In vista dell’estate, un viaggio in nove tappe. Una proposta nata a dal Cai con il patrocinio della Fondazione CrC, dopo il successo del Cammino di Aronte. Un’iniziativa che farà scoprire il territoriocon un turismo lento. Nove appuntamenti, tutti in programma la domenica, che iniziano il 7 luglio con la Mangialonga da Carrara a Campocecina. Domenica 14 escursione da Stazzema al Monte Nona passando dal rifugio Forte dei Marmi. Domenica 21 l’uscita da Passo Pradarena a Lame del Rio. L’ultimo appuntamento di luglio avrà partenza da San Pallegrino in Alpe per arrivare a Il Diavolo e alle cascate. Si riparte il 4 agosto, con un’escursione da Lagdei a Marmagna. Domenica 11 un bel giro nell’alta Valle del Serchio, partenza da Vagli di Sopra, tappa nella suggestiva cornice di Campocatino e si continua fino all’eremo. Domenica 18 si torna in Appennino con l’escursione dal Lagastrello al Monte Acuto. Domenica 25 salita sul Monte Sagro. Si conclude l’8 settembre, nei giorni del festival Con-Vivere, nei paesi a monte intorno a Carrara, sulle tracce del Cammino di Aronte, da piazza Alberica, Gragnana, Castelpoggio e ritorno. Per iscriversi contattare il Cai di Carrara entro il giovedì precedente l’attività. Per i non soci Cai assicurazione obbligatoria. Telefono 0585 776782, email [email protected], sito www.caicarrara.it.