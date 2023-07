Le degustazioni d’autore sul mare

Proseguono gli appuntamenti con le degustazioni d’autore allo “Sgabeus Bistrot”. Stasera sulla terrazza del locale di Marina di Carrara in viale Colombo, protagonista sarà Champagne Castelnau, fondata nel 1916 dall’associazione di appassionati desiderosi di creare un marchio di champagne delicato, generoso e atipico. I “segreti” degli champagnes da oltre un secolo vengono trasmessi con pazienza e passione, oggi consentono alla maestra di cantina, Carine Bailleul, di tradurre questa esperienza nelle cuvée di Champagne Castelnau. La degustazione, dalle 20 sulla terrazza dello Sgabeus, prevede cestino di sgabei con tagliere di mare in apertura accompagnato da Castelnau reserve; a seguire riso venere ai frutti di mare abbinato a Castelnau rose; per finire filetto di orata al forno con spadellata di verdure con da Castelnau brut millesime. Ai partecipanti sarà consegnata la pagina del giornale con timbro a tema, in ricordo della serata. Info: 0585 786662.