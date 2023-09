Le date da ricordare

Dal 2 ottobre gli uffici anagrafe del Comune nella sede centrale subiranno importanti modifiche nell’orario d’apertura al pubblico in risposta alle richieste di un’utenza in continuo aumento. Si potrà andare in anagrafe tutti i giorni senza appuntamento dalle 9 alle 12. Il mercoledì lo sportello resterà chiuso al pubblico per le operazioni di ’back office’. Verrà mantenuto attivo uno sportello per il rilascio delle carte di identità su appuntamento per coloro che, prenotandosi online sul sito del Comune, non dovranno attendere la fila. Gli orari d’apertura saranno così articolati: Sportello Cie (Carta d’identità elettronica) su appuntamento martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17; accesso libero per carte di identità, certificati, atti notori, iscrizioni e variazioni di indirizzo, Aire, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12.