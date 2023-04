Le ’custodi’ della nostra scuola

Anni fa il collaboratore scolastico era detto bidello, termine di origine medievale: con il latino bidellus, il francese bedeau, e il francone bidal si indicava il ‘messaggero’ o ‘messo giudiziario’. Nel Medioevo, a Bologna, gli studenti francesi si portarono il bidellus, cioè il custode dei locali dell’università! Lavoro ritenuto, quindi, importante sin dal passato! Ma le nostre custodi? Andiamo a intervistarle. Da quanto tempo fa questo lavoro? "Da 25 anni, ma qui alla Staffetti da tre". Le piace questo lavoro e perché? "Sì. Mi piace stare con voi ragazzi; mi fate sentire come la vostra mamma". Per la maggior parte di loro la scelta del lavoro è stata casuale, ma chi inizia a lavorare nella scuola e comprende l’importanza del proprio ruolo non se ne va. Come si trova con le colleghe e i professori? "Ho un bel rapporto con tutte e con tutti i professori". Preferite essere chiamate bidelle o collaboratrici? "Tutti ci chiamate per nome!". Si chiamano Stella, AnnaMaria, Nilde, Doretta, Susanna, Argia, Sabina, Andreina le nostre collaboratrici scolastiche: le custodi della scuola!