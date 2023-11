Le critiche di Micheli sulla riscossione tributi affidata a ditte esterne

"Il Comune di Licciana, ha ormai appaltato quasi totalmente la riscossione dei tributi a delle società esterne" tuona il consigliere di opposizione Francesco Micheli, capogruppo di ‘Siamo Licciana’. "Tutte le settimane infatti, in luogo del dipendente che era stato assunto e che ha deciso di seguire un altro percorso professionale – spiega – è presente personale di una ditta esterna". "Esternalizzare il servizio – sostiene Micheli –, non è certamente la giusta risposta alla problematica in quanto, com’è ben noto, le ditte esterne lavorano in percentuale alle effettive riscossioni, pertanto così stando le cose a pagarla saranno sempre gli stessi cittadini". E ricorda le cartelle esattoriali della Tari fuori controllo inviate lo scorso anno e dell’Imu quest’anno. "Ma non è bastato aver alzato l’Irpef al massimo consentito dalla legge?" chiede invitando l’amministrazione a tornare a far gestire la riscossione ai dipendenti comunali, assumendo nuovo personale, per "avere un fisco giusto ed equo per tutti i cittadini" .

Roberto Oligeri