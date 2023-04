Le celebrazioni per la liberazione della città dal nazifascismo

In occasione del 78° anniversario della Liberazione della città di Massa ieri alle Stanze del Guglielmi è stata inaugurata la mostra storica ’Linea Gotica - I Luoghi e la Memoria’ a cura dell’associazione Linea Gotica Tirrenica e dell’Anpi di Massa col patrocinio di Comune e Provincia e con la collaborazione di Marco Alberti, del Club fotografico Apuano, dell’Associazione Eventi sul Frigido e degli storici Davide Del Giudice e Davide Bianchi. La mostra rimarrà aperta fino al 30 aprile. Lunedì, invece, alle 10,30, a cura dell’Anpi, nell’atrio del Comune ci sarà una deposizione di fiori al busto del comandante partigiano Alfredo Gianardi detto ’Vico’; analoga crimonia in piazza Aranci al cippo del vice comandante dei Patrioti Apuani Arnaldo Pegollo, medaglia d’oro al valor militare; quindi in Largo Matteotti: ci sarà un’altra deposizione di fiori al al monumento al partigiano.

Le celebrazioni proseguiranno giovedì 13 aprile, alle ore 9.45, nella sala consiliare del Comune per la cerimonia ufficiale della liberazione della città, che si aprirà con l’inno nazionale e si chiuderà con ’Bella Ciao’ a cura degli studenti del Liceo Palma. Avranno, luogo i saluti del commissario straordinario del Comune, Maria Rosa Trio, del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti. Seguiranno gli interventi di Anpi, Fivl, Associazione apuana Italia-Israele e Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. L’oratore ufficiale della cerimonia sarà l’onorevole Valdo Spini. Alle 11 ci sarà il raduno delle autorità nell’atrio del palazzo civico da dove partirà il corteo per la deposizione di fiori al comandante Vico, al Monumento alla Resistenza, al cippo di Naldo Pegollo. Infine ci sarà la deposizione della corona al monumento ai caduti di piazza Aranci. Sarà presente la banda ’Fanfara alpina della Versilia storica ten. Raffo’; le letture saranno a cura di Alessandra Berti. Sarà presente AssoArma che coordinerà anche il corteo.