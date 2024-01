Le celebrazioni. Consigli comunali e medaglie d’onore: "Restiamo vigili"

Maurizio Sillari ritira la medaglia d’onore dello zio morto in Germania. Mario Cavalli era stato catturato ad Asti dall’Esercito tedesco il 10 Settembre 1943, a sole 48 ore dall’armistizio di Cassibile. Il prefetto Guido Aprea ha consegnato ad un discendente in sua memoria la medaglia per il suo sacrificio. A ritirarla Sillari di Fivizzano, accompagnato dalla mamma Rosalia, 91 anni, e dal sindaco Gianluigi Giannetti. Alla cerimonia, era presente anche Giuseppe Del Sante, sindaco di Corniglio dove Cavalli era nato. Presente anche il vescovo, fra Mario Vaccari. "Non ho mai conosciuto ovviamente lo zio Mario, ma in famiglia si è sempre parlato di lui-racconta il nipote - del suo dramma: un’emozione ricevere dalle mani del Prefetto la medaglia d’onore alla memoria, in suo ricordo. Un gesto comunque che rappresenta una tragedia infinita, a tutt’oggi mai sopita per la mia famiglia".

Non poteva mancare poi Massa. Il sindaco Francesco Persiani affida ai social il suo pensiero: "’Auschwitz è fuori di noi, ma è intorno a noi. La peste si è spenta, ma l’infezione serpeggia. Primo Levi’. Ho affrontato il consiglio comunale solenne, dedicato alla Giornata della Memoria, con grande commozione. Il popolo italiano deve stare a fianco degli ebrei sempre, non solo oggi". Anche Carrara in prima linea ha celebrato la Memoria: "Anche nel momento di buio più fitto – recita parte del suo intervento –, tuttavia, nella lunga e oscura notte dell’umanità c’è stato chi ha indicato una strada diversa dall’odio e dalla oppressione. Sono stati i “Giusti”. Persone che, per motivazioni diverse, hanno rischiato la propria vita e talvolta l’hanno perduta per mettere in salvo cittadini ebrei dalla furia omicida nazifascista. E’ a tutti loro che dobbiamo guardare per continuare a costruire un mondo dove certe cose non si dovranno più ripetere".

Anche Montignoso e il suo sindaco Gianni Lorenzetti in consiglio. Il primo cittadino ha condiviso la poesia ’Se questo è un uomo’ di Primo Levi.