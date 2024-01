Le celebrazioni a Fivizzano coinvolgono le scuole

Il 27 gennaio del 1945 i carri armati russi sfondarono i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, nel sud della Polonia, facendo conoscere al mondo la tragedia, l’orrore di quello che i capi nazisti chiamavano la ’soluzione finale’, cioè il totale sterminio degli ebrei dalla faccia della terra. Un progetto diabolico portato avanti con l’eliminazione fisica di milioni di persone di origine ebraica, di ogni età e nazionalità, in quello che era l’universo concentrazionario creato da Himmler con una infinita miriade di campi di concentramento presenti in Germania, Austria, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria. Ai giorni nostri, quel mostruoso programma di sterminio – di cui ne fecero le spese anche tanti altri – omosessuali, oppositori politici, testimoni di Geova, handicapati – è indicato e conosciuto con il termine ’Shoah’ e a livello internazionale viene ricordato annualmente proprio il 27 gennaio, la data di liberazione di Auschwitz, il più grande campo di sterminio esistito in epoca nazista, dove morirono non meno di un milione di persone.

Il Comune di Fivizzano, nell’ottica di coinvolgere i giovani, gli studenti, lo commemora quest’anno il giorno prima, venerdì 26, in quanto al sabato le scuole sono chiuse, con un programma dal titolo significativo: ’La Memoria è Donna’. L‘evento avrà luogo nel Museo di San Giovanni, a Fivizzano, alle 10.30, con la proiezione del film ’Il Coraggio della Memoria’ di Leonardo Rosi, trailer del film presentato al Festival del Cinema di Venezia 2022, con la partecipazione degli studenti degli istituti superiori di Fivizzano e di Aulla . Alle ore 17, invece, sempre nel Museo, si assisterà alla presentazione del libro ’Un Autunno d’Agosto’ (edizioni Chiarelettere) di Agnese Pini, direttrice di Qn e La Nazione. Un’opera che tratta la strage nazista di San Terenzo Monti avvenuta il 19 agosto ’44 dove la giornalista perse un familiare. Sarà Riccardo Boggi a presentare il libro e a porre domande ad Agnese Pini.

La giornata di venerdì avrebbe dovuto concludersi con un ulteriore evento previsto alle 21 nella sala consiliare, dedicato alle donne vittime della violenza di genere , dal titolo ’La donna nella tradizione del canto popolare’. Era prevista l’esecuzione di brani musicali del Coro Lunigiana diretto dal maestro Primo Ceccarelli conl’intervento della stessa Agnese Pini sulla risposta dei media alla tematica della violenza sulle donne. Ma, per motivi logistici dell’ultima ora, l’evento è stato rinviato.

Roberto Oligeri