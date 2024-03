Le casette dei pescatori: "Ignorato parere negativo della paesaggistica"

La variante per realizzare le casette dei pescatori davanti all’ex colonia Ugo Pisa è ormai realtà, dopo l’ultima approvazione da parte del consiglio comunale. Il documento, però, era arrivato al voto con un parere non favorevole della commissione paesaggistica che sollevava diversi dubbi ma, come accaduto in passato, lo stesso è stato ‘scavalcato’ dalla maggioranza. L’architetto Nicola Gallo, della paesaggistica, in particolare evidenziava come il progetto fosse non conforme al Pit perché prevede di installare 9 fabbricati di legno di circa 35 metri cubi ciascuno in una "zona di grande pregio paesaggistico caratterizzata da una unità percettiva dei principali elementi di valore del sistema costiero, il mare, la pineta marittima le Apuane".

Motivazioni che avevano convinto anche l’ingegnere Farro e l’architetto Verdi, altri due membri della paesaggistica, con un parere finale che era ‘non favorevole’. "La sensazione diffusa è che il parere della commissione, o comunque degli organi tecnici in generale, venga tenuto in considerazione solo se è uguale al pensiero della maggioranza – denunciano il Polo Progressista e di Sinistra, Pd e Massa è un’altra cosa –. Negli altri casi viene snobbato al punto da non figurare neppure nelle premesse giuridiche degli atti che vengono portati in Consiglio. Già sull’arredo urbano del progetto per il lungomare le prescrizioni che furono indicate dalla commissione paesaggistica sono state ignorate e si sono realizzati i lavori come se nulla fosse stato scritto. Un progetto che non è piaciuto a molti a cui ora si tenta di rimediare con un ulteriore progetto, non partecipato, da 200mila euro. Si è continuato con il progetto Ugo Pisa nel quale le prescrizioni su un parere positivo preso a maggioranza dalla stessa Commissione Paesaggistica, sono state contestate dagli uffici mettendo in discussione la stessa professionalità dei componenti".

Non c’è due senza tre, così ecco le casette dei pescatori approvate con il parere negativo della paesaggistica. "Registriamo un’anomalia istituzionale, un utilizzo dei pareri tecnici ‘a propria immagine e somiglianza’ – concludono -. La mancanza di rispetto nei confronti dei professionisti è l’ennesima riprova di quanto questa amministrazione legga ed interpreti il proprio ruolo in modo aristocratico e autoritario".