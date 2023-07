Le candidature per gli organi di controllo

Il Comune di Massa deve procedere al rinnovo degli organi di controllo di enti, aziende, istituzioni e società partecipate. Il sindaco Francesco Persiani ha quindi indetto un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per la formazione dell’elenco unico per la nomina o designazione quale componente degli organi di controllo. I soggetti interessati devono inviare entro il 16 luglio una dichiarazione di disponibilità, in carta libera, indirizzata al Comune di Massa esclusivamente tramite posta certificata e con firma digitale all’indirizzo [email protected] La dichiarazione di disponibilità deve essere corredata da specifico curriculum vitae privo dei dati personali non strettamente necessari per la nomina, sottoscritto digitalmente.

I candidati devono possedere professionalità e competenza adeguate alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire. I parametri di valutazione sono rappresentati da: studi compiuti ed esperienze professionali maturate, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private attinenti alla carica da ricoprire e devono inoltre essere iscritti nell’apposito registro dei revisori legali. Non è possibile ricoprire lo stesso ruolo per più di una partecipata del Comune e neppure lo stesso incarico per più di due volte, oltre ad altre limitazioni tecniche e politiche di incompatibilità del ruolo. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0585 490318.