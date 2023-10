Le buone maniere della nobiltà. Il romanzo del marchese

Come ci si comporta in spiaggia, in viaggio, in aereo e sul treno. Quali buone maniere adottare in barca come a tavola, ma soprattutto come disporsi verso il prossimo per accoglierlo e farlo sentire più a suo agio possibile. Non è un nuovo galateo, non è un manuale, ma una guida a come stare al mondo con eleganza il libro di Emilio della Fontanazza, ’Il palcoscenico della marchesa’, edizioni Open One, che il nobile avvocato ha presentato nel parterre del Rotary club Marina di Massa Riviera apuana. Invitato dal vulcanico presidente Paolo Cellai nella suggestiva cornice dell’hotel Doride, a Marina, il marchese ha parlato a lungo del suo primo romanzo, incalzato dalle domande dell’avvocato Fausto Giumetti e incantando la platea di soci del sodalizio. "Ho scritto il libro in tempo di pandemia – ha spiegato il marchese – e ho immaginato la mia mamma, scomparsa a 53 anni che impartiva lezioni a mio figlio e alle mie due nipotine. Lei non ha mai conosciuto i suoi nipoti, ma sono certo che avrebbe con piacere trasmesso loro quello che con amore e dedizione aveva impartito a me".

Da qui un suggestivo racconto nel mondo dei nobili, quello che esiste ancora e non solo nelle favole, e che ancora è ricco di tradizioni e di costumi necessari anche nell’era di internet e dei viaggi mordi e fuggi. Ne viene fuori, attraverso il ritratto della nobildonna e della sua lussuosa villa nella lucchesia, in un mondo fatto di inviti, di incontri blasonati, di te e buffet, ricevimenti con piatti Ginori e posate d’argento, anche una sensibilità che come dice il marchese della Fontanazza ’se tutti la usassimo non ci sarebbe bisogno di avvocati e il mondo andrebbe senza dubbio in modo migliore".

E così lo zio affabulatore incanta i nipotini nei racconti degli abiti della nonna, dei suoi modi gentili e aristocratici, dei prelati e delle altezze ricevute in villa, della capacità di affrontare ogni problema con quella verve e quell’eleganza di un mondo che credevano non esistere più, ma che è ancora vivo e continua a portare avanti valori e usanze che credevamo perdute.

Cristina Lorenzi