"Le bonifiche non sono più rimandabili" Raccolte oltre 500 firme su Change.org

Sulla piattaforma Change.org il muro delle 500 firme legate alla petizione per "chiedere alla politica di risolvere il nodo delle bonifiche" è già stato sfondato in soli due giorni. Si tratta di un’iniziativa popolare "di raccolta firme per avviare un processo che il territorio attende da tempo – spiega Davide Ronchieri – A far scattare la molla è stato il rapporto Sentieri sullo stato di salute di Massa e Carrara. Così, utilizzando Change.org, è stata lanciata la raccolta firme che subito ha ricevuto un ampio consenso: in 48 ore 500 adesione e le firme continuano ad arrivare. Primi in Toscana e quarti in Italia per la mortalità da tumori, malattie cardiovascolari e dell’apparato digerente in area Sin. È il dato che emerge dal rapporto Sentieri: analizza la relazione tra malattie e aree inquinate – aggiunge – E la politica che fa? Promette, balbetta, si esercita coi condizionali. Le bonifiche non sono più rimandabili. Se non tutela la salute dei cittadini il ruolo di qualunque rappresentante istituzionale è inutile". Chiamati in causa il sindaco di Massa Francesco Persiani, la sindaca di Carrara Serena Arrighi, il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, i parlamentari Alessandro Amorese, Andrea Barabotti, Riccardo Ricciardi, il consigliere regionale Giacomo Bugliani. "Chiediamo un’unità di crisi territoriale permanente – chiude Ronchieri – che costringa Regione e Governo a intercettare i finanziamenti previsti anche dal Pnrr e ogni altra forma di finanziamento per tutelare la salute dei cittadini".