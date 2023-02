Le bellezze massesi ’rinascono’ dagli scarti

Un grande laboratorio creativo: in questo si è trasformato l’istituto comprensivo Staffetti 2 di Massa per tre mesi, nel corso dei quali 850 bambini dei 4 plessi scolastici (Staffetti, Stazione, Cervara, Turano) si sono cimentati in un’attività inclusiva che è nata per promuovere socializzazione e sostenibilità, non solo nel senso ecologico, ma anche culturale e antropologico. Da novembre a gennaio, dunque, i bimbi delle scuole d’infanzia e primaria e i ragazzi della secondaria di primo grado sono stati attivamente coinvolti nel riscoprire i valori di una volta, ovvero la manualità, la creatività, l’arte del “non si butta via nulla”. Tutti insieme, in maniera molto concreta.

Il progetto è stato ideato dall’insegnante Donatella Balloni, colour material and finishes designer e dallo scultore Paolo Nicolai, i quali ne hanno posto le basi teoriche ed operative oltre che curato i contenuti. Ben 42 chili di giocattoli, 19 chili di tappi per contenitori, 35 chili di pennarelli, 15 chili di trucioli di contenitori. Il 40 per cento Pvc, 25 per cento Hdpe, 35 per cento polietilene. Questi i numeri del pannello in policarbonato di dimensioni 4,2 per 2,5 metri, composto da 28 formelle ciascuna di grandezza 60 per 60 centimetri, che i ragazzi hanno decorato con gli oggetti di scarto. Erano giocattoli, penne, squadre e righelli ma anche molto altro. Oggetti che hanno trovato dunque una nuova vita: suddivisi in categorie cromatiche sono stati incollati seguendo precise sagome, che rappresentano il profilo delle Alpi Apuane ma anche dei più significativi monumenti che rappresentano la città di Massa. "Si tratta della prima volta – racconta Nicolai – che mi dedico ad un progetto di questo tipo e ne sono fiero: è un percorso di sensibilizzazione e conoscenza che passa attraverso la relazione, il contatto umano, la fisicità. Inoltre si sono create occasioni di incontro che ci hanno permesso di sentirci parte della comunità in cui viviamo e di amarla ogni giorno di più".

"Conoscere il proprio territorio e appropriarsi fin dalla giovane età della realtà circostante è prettamente una questione di identità. Sentiamo spesso parlare dell’importanza del patrimonio culturale, vogliamo che i nostri ragazzi conoscano la bellissima area naturale protetta delle Alpi Apuane, che si interroghino sul profilo dei nostri monti e sulla flora che la popola – dichiara la responsabile del progetto Balloni – Le Apuane sono rinomate per la bellezza delle guglie svettanti, le nuove generazioni devono esserne pienamente consapevoli. Conoscere l’ambiente è il primo passo per riuscire a rispettarlo".