Le battaglie Lgbt al cinema Rassegna allo Splendor

Si chiama ‘Inters-Azioni’, una rassegna cinematografica ‘transfemminista’ che affronta i temi e le battaglie che il movimento ’Non una di meno’ porta avanti da anni. Un progetto pensato in

collaborazione con il Cinema Splendor che prevede una proiezione al mese da febbraio a giugno, sui temi femministi, transfemministi e delle varie battaglie del movimento di ’Non una di meno’, dall’aborto alla cittadinanza per tutti, il diritto alla salute e al lavoro, le libertà di scelta individuale. "Abbiamo cercato di individuare produzioni in cui le varie tematiche non fossero divisive" spiegano dal movimento.

Tutti i film saranno proiettati con i sottotitoli, al fine di permetterne la fruibilità anche alle persone sorde. Il movimento ringrazia anche il collettivo artistico ’A m’l rum da me’ per la grafica del materiale divulgativo. Tutte le proiezioni sono in programma una volta al mese, di giovedì, alle 21 a partire da domani con il film Infanzia-Tom Boy (2011) di Celine Sciamma (nella foto) in collaborazione con Gìa Mussi e Majid Capovani, un film che tratta il tema dell’infanzia trans. Il 30 marzo Adolescenza – I’m Greta (2020) di Nathan Grossman, in collaborazione con Friday For Future.

Il 27 aprile Età Adulta – In Between- Libere, disobbedienti e innamorate (2016) di Maysaloun Hamoud. Il 15 maggio Lavoro – E tu come stai? (2022) documentario di Filippo Maria Gori e Lorenzo Maria Gori. L’8 giugno ultima proiezione con Verso il Pride – 120 battiti al minuto (2017) di Robin Campillo. Una rassegna che vuole diventare momento di riflessione e condivisione su temi e termini "che troppo spesso rappresentano un campo di battaglia, usati per alimentare discussioni, dibattiti, schieramenti – concludono gli organizzatori -. Spesso ci dimentichiamo che dietro a quei termini ci sono persone, vite, esperienze estremamente variegate. Nella nostra provincia la gioventù trans è lasciata completamente a se stessa nell’affrontare le discriminazioni a scuola e in famiglia. I genitori sono spesso impreparati nel gestire la transizione delle proprie figlie e figli. Non c’è informazione, a scuola non se ne parla, la transfobia è sistemica e difficile da sradicare".