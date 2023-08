Le band emergenti si sfidano Semifinale a Miseglia per i tre gruppi in gara

’Borgo in Frac’ il concorso musicale per le band emergenti continua a Miseglia domani. Questa volta sono gli Epoca 22, Fuso & Superglam e Plumbago a contendersi un posto per la finale, in programma al Palco della Musica in piazza Gramsci a Carrara il domenica 20 . Una giuria tecnica selezionarà i gruppi. I primi classificati potranno registrare in uno studio professionale un album che verrà pubblicato. Non solo musica ma anche una serie di attività come la visita guidata del borgo, laboratori artistici, il teatro dei burattini e la presentazione dell’ultimo libro di Beniamino Gemignani. Tutte le iniziative si svolgono in piazza Marco e Francesco. Dalle 19 a mezzanotte e mezza è attivo il servizio navetta da piazza Sacco e Vanzetti.