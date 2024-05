"Le aziende stoppino i ricorsi". La ricetta della Cisl per la pace sociale nel marmo

Una rivoluzione gattopardesca. Così La Cisl e la Filca Cisl Toscana nord, segretario Andrea Figaia (nella foto) commentano le leggi sul marmo, piano cave, regolamenti comunali, Pabe, convenzioni, concessioni, Parco delle Apuane. Secondo il sindacato "le imprese batteranno il calcio di rigore, concesso dal ‘var’ con il vantaggio dei ricorsi civili e amministrativi che nessuno pensa di fermare proseguendo, appunto, nella babele degli atti non così ostili alle imprese".

Secondo il sindacato "la madre di tutte le scelte è quella del Comune di non effettuare le gare per mettere in gioco, tra vari concorrenti in competizione tra loro, le cave. In cambio le imprese, per rimanere al loro posto, avrebbero iniziato una lavorazione in loco, la filiera, nella misura del 50 per cento, in relazione con l’escavato. Non solo devono anche fare progetti, in base all’articolo 21, per regalare alla comunità opere di interesse pubblico, pensate studiate programmate e poi messe in opera dalle aziende stesse. Progetti – prosegue la Cisl – che non si conoscono, e nonostante ripetute richieste di incontri con l’amministrazione, non ne viene consegnata copia o riassunto. Si fa un gran parlare della cosiddetta ’certificazione Emas’ , che prevede, oltre alle facilitazioni, anche la possibilità di iniziare filiera e progetti dopo 2 anni. Alcune aziende, sembra non abbiano neppure fatto domanda, altre complice un ritardo burocratico nazionale, stanno ricevendo le certificazioni di questi tempi, nonostante abbiano avuto tutto il tempo per fare la domanda, dal 2015 in poi.

Nel frattempo, però, l’amministrazione comunale ha rilasciato a tutti le cosiddette ‘convenzioni’ propedeutiche alle ‘concessioni’, senza nemmeno provare a legarle al ritiro dei numerosi ricorsi. Intanto il Comune – va avanti il documento ha un buco da riempire: il ritardo nel portare a termine il Regolamento sulla Tracciabilità. Se le certificazioni Emas non sono state presentate, in ossequio alla legge regionale, entro ottobre 2023, allora parte da subito la filiera e anche i progetti dell’articolo 21. Per la filiera quindi, al termine del biennio, cioè da ottobre 2025 si faranno i monitoraggi".

Da qui una posizione critica della Cisl e Filca Cisl di area vasta che chiedono più impegni alle aziende in cambio del rilascio delle concessioni. Fra questi impegni si chiede la rinuncia a i numerosi ricorsi che rendono i rapporti sicuramente più tesi fra aziende, amministrazione e città.