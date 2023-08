"Le anime ricucite" Un messaggio di pace dal dolore infinito per la strage di Valla

di Andrea Luparia

Un caldo terribile, un sole abbagliante non hanno fermato le 200 persone che ieri mattina hanno partecipato alla commemorazione della strage di San Terenzo Monti.

Forse anche il 19 agosto 1944 c’era il sole ma non fermò i nazisti che assassinarono brutalmente 159 civili. La prima parte della commemorazione ha visto le autorità, gli alpini, i carabinieri, i rappresentanti dell’Anpi e tanti civili a Bardine, deporre una corona per ricordare gli italiani assassinati dai tedeschi nel punto dove il giorno prima i partigiani avevano assalito un camion con i soldati tedeschi che tornavano a Fosdinovo dopo aver razziato alimenti di ogni genere. Morirono 16 soldati tedeschi. Ed è in base all’atroce ordine "dieci italiani per ogni tedesco" che vennero uccisi 159 civili. Non 160 perchè Clara, una bambina, venne ferita, i genitori morendo caddero sopra di lei e i tedeschi pensarono fosse già morta. Si salvò così.

Per la prima volta da quando si commemora il massacro, un sacerdote si è fermato nella casetta dove il parroco di allora, don Michele, venne massacrato.

E monsignor Vigo, che ha poi officato la Santa Messa a Valla, ha invitato a ripetere questa sosta ogni anno: "Ho benedetto quel luogo ma non era necessario. Don Michele Rabino l’ha benedetto nel 1944 con il suo sangue". A fare da cerimoniere fino a Valla è stato, per le “Penne Nere“, l’alpino Belloni. Con lui anche un bravo trombettiere di 59 anni, che ha suonato più volte il “Silenzio“.

Poi a Valla è stata celebrata la Santa Messa con monsignor Vigo che ha concluso invitando sia il sindaco di Fivizzano che il primo cittadino di Engelsbrand, in Germania, a portare nelle classi, come libro di testo, il libro di Agnese Pini, direttrice del nostro giornale, sulla strage dove morì la sua bisnonna.

"Perchè i ragazzi devono conoscere la storia, perchè solo sapendo si può scegliere da quale parte stare. Perchè i giusti – ha detto il sacerdote – non sono coloro che giudicano i fatti accaduti un tempo ma quelli che hanno salvato una vita".

Parlando dopo il parroco, il primo cittadino di Fivizzano Gianluigi Giannetti ha accolto l’invito a portare il volume nelle scuole del territorio come libro di testo, poi ha assicurato che comunque andranno le prossime elezioni, lui continuerà a venire alle commemorazioni di Valla.

Il borgomastro tedesco Tomas Keller ha elogiato con sincera commozione il rapporto tra Fivizzano e il suo comune in Germania "un rapporto da cui nasce l’amicizia, presupposto per l’amore e la pace. Se vediamo quanto accade oggi in Europa, capiamo quanto sia importante questo. Al di là di qualsiasi retorica".