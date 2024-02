L’azienda come jungla ’Cortesemente salga’ di Andrea Segnanini

Un racconto ambientato in una multinazionale dove si intrecciano dinamiche e situazioni tipiche di quel mondo. I dirigenti che abusano del potere, l’arroganza e l’arbitrarietà delle azioni a danno dei collaboratori. Il libro di Andrea Segnanini (nella foto), ‘Cortesemente salga’, è un viaggio tra le figure professionali come gli impiegati, segretarie e direttori. Personaggi immaginari in un viaggio nel cuore del mondo aziendale. Tra le dinamiche intricate di una grande azienda si apre l’affresco vivido dei colletti bianchi. Attraverso narrazioni ricche di aneddoti l’autore, carrarese, ex alunno del liceo classico ’Repetti’, laureato alla Bocconi, figlio dell’ex sindaco Lucio, descrive un quadro realistico, a tratti crudo, delle sfide, delle ingiustizie e delle piccole e grandi battaglie quotidiane che caratterizzano la vita lavorativa. Il racconto si snoda tra i corridoi del potere dove personaggi variopinti lottano per mantenere la dignità in un’ambiente spesso ostile. ‘Cortesemente Salga’ è un viaggio nel cuore oscuro dell’ambiente lavorativo, dove le vessazioni e gli squallori si mescolano a momenti di umanità e solidarietà. Ma la speranza si erge, il racconto celebra il trionfo del bene, incarnato in quei leader equilibrati e rispettosi, indispensabili per la crescita sana dell’azienda. Un inno alla resilienza e all’integrità.