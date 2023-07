Lavoro, priorità marmo e porto "Estrazione ma con buonsenso" E il piano regolatore accelera

di Alessandro Salvetti

Lavoro e sanità, marmo e porto, ma anche erosione costiera, Pnrr e ambiente. Sono tanti i temi del rapporto, non sempre facile, tra territorio apuano e Toscana messi sul tavolo nel dibattito sulle politiche regionali per Massa Carrara, andato in scena domenica sera a Ca’ Michele nell’ambito della ventesima festa provinciale della Cgil. Il segretario generale Nicola Del Vecchio ha fatto il punto sulle priorità senza risparmiare un attacco al sindaco di Massa, Francesco Persiani, che ha declinato l’invito a partecipare. "Sulle bonifiche abbiamo perso tempo e a rimetterci sono salute e lavoro" l’esordio. Poi il tema marmo: "mi aspetto che la legge 35 venga applicata e le tempistiche rispettate. Bisogna averne la volontà perché un settore con 200 milioni di utili non può avere solo 700 addetti". "I dati del lavoro a Massa Carrara – ha aggiunto – dicono che il saldo occupati è positivo, ma è lavoro povero, si stanno perdendo contratti a tempo indeterminato. Le disuguaglianze sono anche territoriali: solo una piccola parte dei 7,4 miliardi del Pnrr va alle zone di costa, in crisi. Le istituzioni dovrebbero fare un cambio di passo e lavorare senza interessi campanilistici".

Dal confronto un sollecito alle istituzioni a vedere le priorità. "Ma non c’è stata attenzione da tutte le parti politiche – ha attaccat Del Vecchio –. Il sindaco di Massa non ha voluto presenziare e questa è una mancanza di rispetto nei confronti di tutti coloro che sono rappresentati dalla Cgil perché il confronto non va mai negato". Concetto ripreso anche dal Segretario generale Cgil Toscana, Rossano Rossi: "Chi manca stasera – ha detto –è chi governa il paese e dice che la sanità non è un problema. Noi con le istituzioni dobbiamo collaborare per individuare problemi e cercare soluzioni".

Il governatore della Toscana Eugenio Giani ha rivendicato quanto fatto dalla Regione sia sul tema bonifiche, "che partiranno nel 2025 perché al momento non c’è la progettualità adeguata, ma a cui sono stati destinati 12 milioni con l’ultima variazione di bilancio", sia sul Pnrr. "Da tempo si parla di Toscana a due velocità e ciò dà fastidio – ha detto –. Lo Stato ha dato carattere centralistico al Pnrr: i bandi partono dai ministeri e gli enti territoriali presentano progetti. Questi enti non hanno avuto capacità progettuale per rispondere ai bandi e le conseguenze sono quelle descritte da Del Vecchio". La risposta è arrivata dal presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, che ha spiegato come Comuni molto piccoli come quelli della Lunigiana "non sono in grado di produrre documentazione e progetti organizzativi importanti perché mancano personale, risorse e bilancio". Ha ricordato quanto fatto dalla Provincia su scuole e bonifiche. "Non dobbiamo piangerci addosso, ma lavorare con una visione complessiva che vada da Zeri a Montignoso", l’invito di Lorenzetti.

Fari puntati sul porto: "Baker Hughes investe qua perché esiste il porto" ha detto Eugenio Giani. che per il turismo. E dal dibattito nessuno stop all’estrazione del marmo ma la necessità di farla "con buonsenso". "Il 2 agosto – ha annunciato il presidente dell’Autorità Portuale Mario Sommariva – andremo in adozione del piano regolatore del porto e l’iter potrà concludersi verso Pasqua. Ciò significa mettere il territorio nella condizione di avere un’infrastruttura vitale, perché il porto è al centro dello sviluppo turistico, nautico e manifatturiero". Un valore ribadito in numeri: negli ultimi due anni + 24% di occupazione diretta, +60% di traffici, giornate di lavoro triplicate. "Il piano regolatore porterà a dragare 400 mila metri cubi di sabbia che serviranno al ripascimento – ha sottolineato Sommariva –. Spero che Regione e Comuni vedano il porto come opportunità e non come problema".

"La lavorazione degli informi, ovvero quei materiali meno pregiati, è al centro di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di un’economia circolare – ha spiegatopoi Matteo Venturi, presidente delegazione Massa Carrara di Confindustria. –. In questo stiamo investendo molto, ma se gli informi non sono competitivi sui mercati internazionali si riempiono piazzali di materiali invendibili". Il tema sanità è stato affrontato dalla vicesindaca di Carrara, Roberta Crudeli, che ha spiegato il futuro del Monoblocco, minato dalle prescrizioni dei vigili del fuoco. "Vedo una deriva verso la privatizzazione, ma noi difenderemo sempre la sanità pubblica. I tempi sono stringenti: il Comune ha chiesto il mantenimento di ogni attività sanitaria nel Vomune di Carrara, senza perdere di vista la sicurezza del paziente". Sono intervenuti nel dibattito, moderato da Massimo Braglia, anche Andrea Figaia (segretario Cisl Toscana Nord) e Franco Borghini (segretario Uil Lucca-Massa-Carrara), che hanno sottolineato le rispettive priorità e la necessità di lavorare al fianco delle istituzioni.