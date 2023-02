Lavoro e ambiente nel terzo millenio Conferenza all’istituto Zaccagna Galilei

Seconda video-conferenza mercoledì del progetto didattico “Lavoro e Ambiente nel terzo millennio”, promosso dall’istituto Zaccagna-Galilei di Carrara: dalle 11 alle 13 parlerà dell’energia rinnovabile oggi Gianni Silvestrini, uno dei maggiori esperti di energia in Italia, che ha lavorato al Cnr e al Politecnico di Milano dove è responsabile del master Ridef, ed è stato direttore generale del Ministero dell’ambiente. La conferenza sarà online: per partecipare scrivere a [email protected] entro lunedì per avere il link.