Lavoro, bonifiche e Pnrr Le prerogative di Bennati

Dal lavoro alle bonifiche, dal Pnrr al reddito di cittadinanza, passando per sanità, ambiente e partecipazione. Sono tanti i temi toccati nell’incontro con i cittadini dalla candidata sindaca Daniela Bennati in piazza Garibaldi assieme alla deputata pentastellata Chiara Appendino e alla consigliera uscente Luana Mencarelli. "Fare politica sul territorio è una missione" ha esordito l’ex sindaca di Torino. Bennati ha invece riassunto le principali problematiche (e quindi i punti chiave del programma) di una città che, secondo la candidata, "è diventata tutta una priorità. Si è persa la concezione del fatto che la città è nostra, che beni comuni come cave e spiagge sono beni comuni. Oltre al problema del decoro, abbiamo quello del lavoro, poiché la nostra provincia ha un alto tasso di disoccupazione ed è una delle provincie dove si è usufruito maggiormente del reddito di cittadinanza. Ciononostante ci portiamo dietro da trent’anni il tema bonifiche".

Ed è proprio dalle bonifiche che si deve partire secondo Bennati: "Non occuparsi delle bonifiche è un deterrente enorme per chiunque abbia intenzione di investire in queste zone. La falda inquinata ha a che fare con il nostro mare ed allontana quindi il turismo. Erano arrivati i soldi dalla regione, ma non sono stati rispettati i tempi per spenderli. La regione ha riconosciuto il ritardo e ne ha stanziati altri e ciò è stato descritto dal sindaco uscente come un successo. Per me è comunque una sconfitta perché questi soldi sono stati tolti da altro".

E attacchi all’amministrazione uscente sono arrivati anche da Mencarelli: "Negli anni abbiamo fatto numerose proposte su nostre priorità che non sono state ascoltate. Non abbiamo visto battere i pugni alla conferenza zonale, nella quale è presente Asl, per avere aiuti contro la carenza di medici. Noi, invece, abbiamo proposto di dare vita ad una start up per le bonifiche, l’istituzione di un registro tumori, l’applicazione di misure di contrasto ai cambiamenti climatici perché noi abbiamo amore per la nostra terra. Ci hanno sempre detto di no. Per questo chiedo ai cittadini di guardare a cosa è stato fatto e soprattutto cosa no". A intervenire, nel corso della serata, anche Nicola Cavazzuti della lista di Unione Popolare, che ha sottolineato l’esigenza di rendere pubblica la gestione dell’acqua sul territorio, come tentato dalla stessa Appendino a Torino durante la sua amministrazione: "La sindaca dovrà avere la forza di porre la questione in assemblea territoriale perché l’acqua deve essere gestita dalla città".

Acqua che deve essere tutelata a 360 gradi, secondo Mencarelli: "L’obiettivo della nostra coalizione, nata per unità di intenti e di visione, è di proteggere l’acqua anche dall’attività estrattiva poiché le Apuane sono il bacino idrico più grande della Toscana". Prima di concludere, Appendino ha poi lanciato un consiglio: "Bisogna rimanere con i piedi saldi sia quando le cose vanno bene sia quando vanno male. A tutti i candidati: non lasciate sola la squadra che entra in consiglio perché c’è bisogno sia di sostegno che di critiche, ma soprattutto di vicinanza".

Alessandro Salvetti