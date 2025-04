Lavori sulla Pontremolese: "Farli alla fine della scuola"

Già da ieri sera e fino alle 4 di lunedì un’anteprima della modifica alla circolazione dei treni sulle tratte Genova Brignole-La Spezia centrale-Parma e Firenze Smn-Pisa centrale-Pontremoli-Borgo Val di Taro per lavori di potenziamento strutturale sulla linea Pontremolese. La circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni di Pontremoli e Berceto che saranno collegate da un servizio di autobus. Più lunghi saranno gli interventi di manutenzione con sospensione del servizio ferroviario nel tratto interessato dal 22 aprile al 31 maggio. Un periodo di disagi per studenti e pendolari già colpiti da modifiche strutturali nei mesi scorsi. Il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri però non ci sta e chiede all’assessore regionale ai Trasporti Stefano Baccelli di posticipare i cantieri alla fine delle lezioni scolastiche. "Sta diventando davvero frustrante per studenti, pendolari e cittadini continuare a subire gli impatti negativi degli interventi di manutenzione straordinaria sulle linee ferroviarie in Toscana - dice - Già da gennaio si è alle prese con le conseguenze di un intervento sulla Firenze-Pisa che sta dando grave disagio soprattutto linea Pontremolese e i suoi utenti".

Le riunioni svolte per cercare di evitare impicci e seccature, per Ferri, sono servite a poco o nulla e, così come per le modifiche di orario del dicembre 2023 che hanno scollegato la Lunigiana dalla Toscana tirrenica e fiorentina, anche stavolta il conto più salato della necessità di rinnovare le reti ferroviarie sono ricadute sul territorio. "Come se non bastasse - aggiunge - i consueti interventi annuali sulla Linea Pontremolese arrivano nel momento peggiore, raddoppiando danni e rabbia per chi vive in questi luoghi e prova, faticosamente, a restarci. Avevamo chiesto a gran voce, già un anno fa, e poi anche in occasione della discussione in merito ai lavori sulla Firenze-Pisa, che in questa stagione complicata si provasse quantomeno a posticipare gli interventi sulla Pontremolese, in modo che le scuole potessero essere finite. Riceviamo ancora, purtroppo, decisioni imposte". E tra poco inizieranno anche i lavori sulla Aulla-Lucca. Infine Ferri chiede a Baccelli uno scatto d’argoglio decidendo di rinviare i cantieri a dopo il 10 giugno.

