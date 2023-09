Lavori sulla ferrovia. Pronte le corriere

Lavori di manutenzione sulla linea Pontremolese sabato e domenica, in particolare di monitoraggio a gallerie, ponti e altre infrastrutture ferroviarie. Inoltre saranno svolte attività propedeutiche al rinnovo dei binari tra Pontremoli e Grondola. Durante i lavori i treni in servizio tra Pontremoli e Berceto saranno sostituiti con autobus, di cui 4 diretti con Borgo Val di Taro per gli studenti. I lavori sono programmati anche per i fine settimana del 28-29 ottobre e 4-5 novembre.