Lavori su 30 metri di acquedotto Gaia, via alla sostituzione dei tubi

Dopo le lamentele per lo stato fatiscente degli acquedotti e delle reti fognarie nelle frazioni pontremolesi di Cervara e Prà del Prete il gestore idrico Gaia comunica che sostituirà circa 30 metri della rete di distribuzione dell’acquedotto, nel tratto di tubazione più sottoposto a perdite, localizzata all’inizio del paese di Cervara. Contestualmente verrà sostituita anche la rete fognaria nello stesso tratto.

"Inoltre - aggiunge Gaia - è stato definito il rinnovo di tutti gli organi di manovra delle reti di distribuzione delle due località per ottimizzare la ricerca delle eventuali perdite e individuare con più precisione i tratti di tubazione più stressati. Infine, è stato programmato il rinnovo della camera di manovra del serbatoio Cervara unitamente alla sostituzione delle valvole installate sulle tubazioni di partenza delle reti e alla pulizia della vasca, attraverso 3 differenti lotti di interventi". Queste azioni saranno eseguite entro breve, dopo il rilascio delle necessarie autorizzazioni, mentre continuerà l’attenzione del gestore per il monitoraggio dei risultati raggiunti ed eventuali futuri interventi. Le interruzioni del servizio nel 2022 erano state 25 di cui 13 per mancata o ridotta fornitura e 12 per perdite alla rete". Tanti i disagi per una 40ina di abitanti delle due frazioni, che però d’estate si moltiplicano per il ritorno degli emigrati. Gaia aveva provveduto a risolvere le criticità causate dalla vetustà delle tubazioni, ma nello stesso tempo secondo i tecnici era necessario un intervento di sostituzione delle rete che nello scorso anno non era previsto nel programma degli interventi approvato da Autorità Idrica Toscana.