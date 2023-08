Lavori pubblici a Fivizzano: Fi attacca Giannetti, 30 milioni investiti

"L’amministrazione Pd guidata da Giannetti si è sprecata in dichiarazioni d’intenti ma le opere sono finite in lista d’attesa e niente, o quasi, si è ancora visto fare". I referenti comunali Vittorio Marini di Forza Italia, Gianfranco Colombani della Lega e Giuseppe Oddoni di Fratelli d’Italia, nei giorni scorsi avevano contestato presunti stalli nella realizzazione dei lavori nel Comune di Fivizzano. Tornando in particolare sull’annosa questione dell’ex cinema di Monzone.

"Gli abitanti non tollerano più un edificio fatiscente al centro del paese e vicino alle case, ridotto a rifugio per topi e scarafaggi. Da anni aspettiamo di conoscere le intenzioni dell’amministrazione sul tipo di intervento: demolizione o ristrutturazione". Pronta la replica del sindaco Giannetti che, alle accuse su presunti ritardi, risponde con la rendicontazioni di 30 milioni di euro di investimenti. "Proprio sulla valle del lucido abbiamo 11milioni per il completamento della strada 445 regionale, di cui 6,2milioni per la realizzazione della variante di Gragnola. Abbiamo inaugurato il nuovo borgo a Monzone in via Riolo per 220Mila euro, il centro sportivo e di protezione civile a Gragnola per 400mila euro, la casa della salute per 200mila euro, l’apertura della strada di Carriggio per 70mila euro, l’apertura del Museo della Tecchia per 120mila euro, l’efficientamento energetico della scuola di Monzone per 180mila euro, i loculi al cimitero di Monte dei Bianchi per 60mila euro ed asfalti vari per 400mila.

Sono in corso lavori al campo sportivo di Monzone per 100mila euro, all’ex magazzino delle ferrovie per 60mila euro, all’area camper di Equi Terme per 300mila euro, nella strada comunale di Aiola per 400mila euro". E sulla questione dell’ex cinema, Giannetti è duro: "Una vicenda trattata più volte anche in consiglio comunale. La struttura, attualmente ancora di proprietà privata, ha terminato la sua funzione di cinema anni ‘80. Da allora, nel silenzio generale è iniziato il suo deperimento, finché il sottoscritto ha trovato l’accordo con i proprietari per la donazione al patrimonio comunale per riqualificare la struttura". Dunque, tutt’altro che ferma, l’amministrazione comunale starebbe giungendo a soluzione: "Con i nostri tecnici stiamo predisponendo gli atti per l’acquisizione e il nostro legale sta completando l’iter", assicura il sindaco.

Michela Carlotti