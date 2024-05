Lavori per oltre 7 milioni. Rete idrica, restauro e digitalizzazione

Centoventi chilometri di rete idrica gestiti in autonomia dal Comune di Zeri: un’eccezione in tutto il panorama regionale. A chi gli chiede cosa si prova a essere una mosca bianca nello sciame di aziende a partecipazione pubblica dei servizi essenziali, il sindaco Cristian Petacchi risponde: "Quando sono stato eletto, nel 2017, la gestione del servizio idrico era stata commissariata dall’amministrazione regionale. Una delle mie prime azioni di governo fu proprio indirizzata alla tutela delle nostre acque potabili. Andai presso l’Autorità Idrica Toscana per manifestare l’intenzione, mia e di tutta la popolazione zerasca, di mantenere gli acquedotti in proprio". Petacchi racconta che quell’intenzione fu accolta: una conquista rara in tempi record. "L’Autorità ricevette incarico da Regione Toscana di procedere con un’indagine ad hoc per valutare la sussistenza dei requisiti normativi per procedere e, a fine 2017, abbiamo ottenuto il permesso di mantenere la gestione dell’acquedotto comunale". Da allora, l’azione del sindaco Petacchi a tutela e valorizzazione del patrimonio idrico comunale non si è mai fermata, fino ad arrivare a ottenere un altro primato d’eccezione : "E’ arrivato in questi giorni il decreto ministeriale di ammissione del progetto del Comune di Zeri a finanziamento PNRR per circa 7 milioni di euro". Si tratta della misura M2C-I4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. "Questo è un progetto volto al miglioramento di tutte quelle che sono le fasi di approvvigionamento dell’acqua ad uso potabile" – spiega soddisfatto Petacchi. Miglioramento della rete con costruzione di linee nuove, sostituzione delle tratte più ammalorate e digitalizzazione dell’intero sistema di monitoraggio: "La tecnologia montata sulla rete idrica consentirà di intercettare in maniera rapida le perdite d’acqua dalla rete e quindi di intervenire immediatamente per riparare i guasti". Non solo: "Sarà assicurato il controllo costante della qualità dell’acqua ed inoltre ci sarà la possibilità di monitorare e quindi aprire e chiudere tutti i depositi secondo necessità. Ed ancora, sarà possibile centralizzare la lettura dei contatori, molti dei quali saranno installati ex novo". Tutto avverrà da remoto, con collegamento degli uffici comunali incaricati alla piattaforma elettronica di sistema. "Ciò permetterà un notevole risparmio di tempo ed energia". Il tutto, senza alcun costo aggiuntivo per i cittadini che vedranno garantite le attuali tariffe. "Per un piccolo Comune come Zeri, l’ammissione a finanziamento è un’enorme soddisfazione – commenta il sindaco che racconta di aver lavorato al progetto con il supporto dell’Autorità Idrica e perseverato nella richiesta al Ministero nonostante una prima bocciatura nel 2022. "Ho fatto il possibile per portare a casa il risultato. Adesso che siamo stati ammessi al finanziamento, inizia un crono programma serrato che va dalla redazione del progetto esecutivo e cantierabile, all’indizione di una gara per l’affidamento dei lavori". I tempi sono strettissimi perché il decreto di ammissione al finanziamento arrivato in questi giorni era atteso per gennaio: "Cercherò di fare il possibile anche per una proroga ragionevole per recuperare per rispettare la data di prima rendicontazione fissata al 31 dicembre prossimo e il fine lavori a marzo 2026".