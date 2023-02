Lavori notturni di Gaia sulla rete idrica Rubinetti asciutti in diverse zone

Lavori notturni di Gaia sull’acquedotto di Carrara e rubinetti che restano asciutti. Dalle 22 di martedì alle 5 di mercoledì l’erogazione dell’acqua potabile sarà interrotta nelle vie Loris Giorgi, Giuseppe Verdi, Angelo Pelliccia, Roma, per 482 utenti. La notte successiva i lavori si sposteranno in viale Zaccagna: dalle 21,30 di mercoledì alle 5 di giovedì rubinetti asciutti nel viale in località Avenza e Marina di Carrara, per circa 167 utenti. Gaia avverte che i lavori potranno essere prorogati in caso di maltempo.