Lavori ‘nascosti’ nei sotterranei del territorio

Pontremoli capitale del Barocco? Ai più potrebbe sembrare un’eresia. Eppure la concentrazione di opere d’arte dentro i palazzi e le chiese della cittadina lunigianese fa dell’affermazione un paradosso sostenibile. Ma a renderla possibile ci sono la passione, la capacità di fare squadra e la professionalità di un gruppo di giovani, guide e storici dell’arte, che da anni si impegna per fare davvero turismo e non subirlo, per darsi e dare un’alternativa di lavoro alla scelta di fuggire verso territori più fertili. Un impegno partito dal volontariato, diventato professione per loro e garanzia per i turisti. A dispetto delle difficoltà di creare occasioni in un territorio che tesori ne avrebbe da vendere ma troppo spesso li lascia sepolti sotto la polvere.