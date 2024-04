Lavori di Gaia a Marina. Niente acqua potabile per quasi 300 utenze

Domani, dalle ore 8.30 alle 16.30, mancherà l’acqua potabile in alcune zone di Marina. Sono previsti infatti lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica da parte di Gaia. Verrà quindi sospesa l’erogazione dell’acqua potabile in via Montegrappa, via Tagliamento e viale Mattei (nel tratto da via Montegrappa a via Gorizia). Gli utenti interessati sono quasi trecento.

Alla conclusione dei lavori, e per alcune ore successive, potranno verificarsi fenomeni transitori di torbidità che si esauriranno lasciando scorrere l’acqua dai rubinetti per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi. Gaia si scusa per i disagi.