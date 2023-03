Lavori alla Bettolla, sale la protesta Lunghe code di auto per il semaforo Il sindaco ’richiama’ l’Anas

In coda per oltre mezz’ora. Soprattutto di mattina presto e la sera. Il semaforo sistemato dall’Anas alla Bettola, per permettere i lavori di realizzazione della rotatoria e la sistemazione della viabilità, sta provocando non pochi disagi ai pendolari che percorrono la Statale ogni giorno. Tanta la rabbia fra la gente in coda e anche sui social. Su Facebook si è scatenato l’inferno, con tanti commenti di persone che si sono ritrovate in coda nei momenti di punta e che si lamentano del diario. "Andare e tornare da Santo Stefano è diventato un calvario" si legge in un post. "Ho preso l’autostrada per evitare la coda, ma non si può fare sempre la strada a pedaggio" ha aggiunto un altro. L’impianto semaforico, che determina l’istituzione di un senso unico alternato, sarà attivo fino a giovedì 16 marzo. L’amministrazione, dopo le segnalazione dei cittadini, ha inviato una lettera all’ingegner Stefano Liani di Anas sui notevoli disagi a causa del cantiere in località Bettola di Caprigliola. Il posizionamento dell’impianto semaforico, deciso per agevolare i lavori nel cantiere, sta infatti creando code chilometriche sia in direzione Santo Stefano Magra sia in direzione Aulla. Di conseguenza, dopo avere telefonato a Petrone, il sindaco Roberto Valettini ha inviato una lettera all’ingegner Stefano Liani, innanzitutto per sollecitare l’utilizzo di squadre di movieri negli orari di punta. "A seguito dell’ordinanza di Anas – si legge nella lettera – per senso unico alternato mediante impianto semaforico, si sono formate code chilometriche causando notevoli disagi ai pendolari. Si chiede, pertanto, un intervento urgente con l’uso di movieri, soprattutto nelle ore di punta, alla mattina e nel tardo pomeriggio (dalle 6 alle 9 e dalle 16 alle 19), cercando di attenuare il gravoso traffico presente in quelle ore".

Il sindaco di Aulla chiede, inoltre, che Anas comunichi con qualche giorno di anticipo i futuri provvedimenti potenzialmente impattanti sul traffico veicolare. "In ultimo, ma non meno importante – dice ancora il sindaco – si invita Anas a farci pervenire tempestivamente, almeno qualche giorno prima della chiusura, sia le ordinanze sia le comunicazioni inerenti i lavori, in modo da poter avvertire in tempo i cittadini che vi transitano". A quanto pare infatti il Comune di Aulla ha ricevuto comunicazione dell’ordinanza il giorno stesso in cui il provvedimento prendeva efficacia, l’8 marzo. E nello stesso giorno il sindaco di Aulla è intervenuto, prima per telefono e poi con una lettera formale ad Anas.

Monica Leoncini