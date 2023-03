Lavori al via per la Tac al Monoblocco "Hi-tech, fornirà servizi performanti"

Buone notizie per il monoblocco: la Asl ha già appaltato i lavori per installare una nuova Tac al centro polispecialistico Achille Sicari. Un investimento da 95mila euro, solo per i lavori di adeguamento della struttura. Intanto sabato a radioterapia arriverà il nuovo acceleratore lineare, una macchina in grado di curare attraverso fasci di radiazioni che inducono la perdita della capacità delle cellule malate di crescere e di riprodursi. Un passo in avanti verso la creazione di quella che sarà la ‘Cittadella della salute’, una struttura specializzata da 6 milioni di euro e finanziata con l’ex articolo venti. La nuova Tac rientra nel programma aziendale di manutenzione straordinaria del 2023, per questo si è deciso di procedere con l’acquisto di una nuova macchina più performante e in grado di dare risposte più efficacia all’utenza. In attesa che vengano adeguati e riammodernati i locali che andranno ad ospitare la nuova Tac, per non interrompere il servizio la direzione dell’azienda sanitaria ha studiato di proseguire temporaneamente gli esami su un mezzo mobile. La nuova Tac di ultima generazione dovrebbe funzionare già da maggio. "Finalmente si continua ad investire sul monoblocco – ha detto l’assessore alla sanità e vice sindaca Roberta Crudeli – questa nuova Tac è di ultima generazione e averla sostituita rappresenta un importante servizio per i cittadini. Come amministrazione siamo soddisfatti di questo intervento, e crediamo che il monoblocco vada potenziato in strumentazione e personale". E tra meno di un anno partiranno i lavori per costruire un nuovo edificio nel parcheggio dell’ex ospedale: un palazzetto che ospiterà tutti i servizi attualmente erogati all’interno del vecchio ospedale, consentendo l’avvio dei lavori di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale del monoblocco.

Alessandra Poggi