Lavori al ponte sul torrente Aulella Via alle procedure di affidamento

Saranno affidati attraverso una procedura negoziata con almeno 5 operatori economici, già avviata dal settore tecnico della Provincia, i lavori di manutenzione straordinaria al ponte sul torrente Aulella, nel Comune di Casola. Comporterà una spesa di oltre 748mila euro e segue quello di somma urgenza da 80mila euro, eseguito nel 2021 per il rinforzo statico e il miglioramento sismico della struttura. Vanno aggiunte le spese già sostenute dall’ente di Palazzo Ducale, oltre alla somma urgenza da 80mila euro, tra le quali le indagini geologiche (oltre 9 mila euro) e la progettazione definitiva ed esecutiva (oltre 38 mila euro). In più ci sono le spese tecniche, tra le quali le voci maggiori sono la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza (oltre 44 mila euro) e il collaudo statico (13 mila euro). Si arriva a un costo complessivo di circa 1 milione e 34mila euro. I finanziamenti provengono dalla Regione e sono stati assegnati in due tranche: la prima nel maggio 2020 per un importo di 400 mila euro. A seguito del progetto approvato nell’aprile 2022 la Regione ha poi assegnato la restante somma (circa 634 mila euro) alla fine di ottobre 2022.