Lavori al campo sportivo di Monti "Vicini ai giovani e ai calciatori"

Dopo gli edifici pubblici e le scuole, tocca ai centri sportivi. L’amministrazione comunale di Licciana Nardi ha intenzione di migliorare le condizioni del campo sportivo di Monti e degli spogliatoi. Grazie ai fondi ottenuti attraverso il Pnrr, per un ammontare di oltre 50mila euro, l’intervento, che sarà effettuato sull’edificio in via Don Bosco e attualmente usato dalla squadra di calcio locale Asd Monti, prevede la sostituzione di tutti i corpi illuminanti del campo da calcio con nuovi elementi a led ad alta efficienza, l’installazione di pannelli solari a circolazione forzata per ridurre il consumo di gas metano per le docce e per i rubinetti degli spogliatoi, che hanno una rendita superiore rispetto ai comuni pannelli; la sostituzione dei due bollitori da 500 litri attualmente presenti con nuovi elementi aventi una classe energetica inferiore a C.

Il tutto per permettere a chi usufruisce della struttura di non avere più costi esorbitanti e sostenere la squadra del territorio. "Dopo aver risanato il bilancio del Comune - commenta il sindaco Renzo Martelloni -, aver effettuato due interventi importantissimi per arginare il dissesto idrogeologico nelle frazioni di Trinala e Pontebosio sul torrente Taverone ed esserci occupati della riqualificazione di diversi edifici comunali, ci è sembrato giusto concentrarci anche sulla struttura sportiva di Monti. Si tratta di un aiuto concreto che inciderà in modo netto sull’abbattimento dei costi energetici, che erano arrivati a cifre da capogiro, difficili da sostenere per la società di calcio, e dovuti a un impianto ormai vecchio. Siamo soddisfatti poiché aiutare le realtà sportive è importante per mantenere vive le occasioni di aggregazione per i giovani e i momenti di crescita dei nostri ragazzi".