Lavori al Bottero da 400mila euro a Villafranca: ecco il progetto

E’ partita la prima fase di gara del Comune di Villafranca per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico dell’impianto sportivo Bottero. Un progetto di circa 400mila euro approvato dalla giunta nel 2022 e che ha ricevuto un importante cofinanziamento da parte della Regione Toscana che a breve potrà vedere l’apertura dei cantieri. Si tratta di un impianto importante nel territorio di Villafranca, che ospita n campo da calcio a 11 con tribune e spogliatoi, un campo da allenamento ed un campo da calcetto in erba sintetica, essenziale per lo sviluppo e la valorizzazione dell’attività sportiva nelle logiche dell’amministrazione.

Le opere principali inserite nel progetto riguardano efficientamento energetico, sostituzione della recinzione perimetrale del campo da gioco principale, ristrutturazione locali di servizio spogliatoi ma anche interventi per superare le barriere architettoniche e rendere la struttura a misura di diversamente abili, oltre ad altre opere di manutenzione che riguarderanno l’intero complesso. Progetto approvato e cofinanziato che ora cerca una ditta appaltatrice. Al momento siamo nella fase che potremmo definire di manifestazione d’interesse: una selezione preventiva delle candidature da parte delle ditte, finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante procedura negoziata senza bando a cui gli uffici municipali inviteranno almeno 5 operatori. Il criterio di aggiudicazione sarà poi quello del prezzo più basso con esclusione delle cosiddette ‘offerte anomale’.