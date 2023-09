Lavori a teatro e museo: "Puntiamo sulla cultura"

Teatro, biblioteca, musei: a Bagnone si investe sulla cultura. Sono in arrivo finanziamenti importanti che renderanno il piccolo Comune un polo culturale d’eccellenza, tra spettacoli teatrali, mostre, rinnovamento dei musei e della biblioteca.

"Per il complesso del teatro - spiega il sindaco Giovanni Guastalli - abbiamo ottenuto 500mila euro, serviranno per abbattere le barriere architettoniche, ma anche per realizzare un collegamento tra la pinacoteca, il piano del teatro e gli spazi sotto il teatro. Nel progetto anche l’abbattimento delle barriere cognitive e sensoriali, per fare in modo che anche le persone disabili possano fruirne. Sarà inoltre riqualificata la galleria per recuperare i quaranta posti situati al piano superiore. Negli spazi sotto il teatro ci sono sale utilizzate dalla Filarmonica, per la formazione bandistica, in estate abbiamo allestito lì alcune esposizioni temporanee. La nostra intenzione è quella di rendere tutti gli spazi omogenei, creando sinergia tra arti e linguaggi teatrali, musicali, artistici e pittorici". Purtroppo la nuova stagione teatrale sarà sospesa, a causa del cantiere che dovrebbe cominciare nei prossimi mesi e finire in estate. La nuova stagione inizierà probabilmente nel novembre del 2024. Lavori in corso anche al Museo della memoria.

"Abbiamo ottenuto 300 mila euro - aggiunge Luigi Leonardi, presidente del consiglio comunale - sempre per l’abbattimento delle barriere cognitive e sensoriali e per realizzare un museo multimediale con contenuti che possano essere percepiti anche dai disabili. Ci sarà una dimensione nuova della comunicazione dei contenuti, adatta a pubblici diversi". In programma, tra l’atro, una rassegna intitolato ‘I sabati al museo’ che comincerà il 23 settembre. Appuntamento alle 18 con la presentazione di ‘La testimone comanda’ di Rosanna Pinotti. "Potenzieremo anche la biblioteca comunale - aggiungono gli amministratori - grazie all’acquisto di spazi vicini al municipio, per realizzare una biblioteca naturale. Sarà in parte dedicata a libri di agricoltura e ambiente, utili per accrescere nei giovani il rispetto per il territorio in cui viviamo, l’attenzione alla natura e al clima. Il progetto è di 370mila euro, prevede anche un recupero di spazi e quindi una rigenerazione urbana".

Monica Leoncini