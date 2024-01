Lavori a Poggio Piastrone per ripristinare il versante interessato da una frana

Sono iniziati i lavori sulla strada provinciale 5 via Bassa Tambura per ripristinare il versante che era stato colpito da una frana circa 3 anni fa nella zona di Poggio Piastrone, così da metterla in sicurezza. A effettuare i lavori, a seguito della procedura svolta dalla Provincia, è la ditta Lusardi srl di Santa Maria del Taro di Tornolo (Parma) per un importo compreso Iva e oneri della sicurezza pari a 321mila euro. La Provincia aveva ottenuto una somma pari a 480mila euro attraverso due linee differenti di finanziamento: una prima con il Ministero per la transizione ecologica e l’altra ottenuta dal Ministero delle infrastrutture.