Lavori a Caprigliola, il semaforo verrà tolto domani

Il semaforo ha i giorni contati. Per fortuna. Continuano, alla Bettola di Aulla, i lavori di realizzazione della rotatoria e la sistemazione della viabilità. L’impianto semaforico è stato sistemato di nuovo, sulla strada statale 62 della Cisa, in direzione Santo Stefano Magra. Al semaforo però sono stati aggiunti i movieri, per regolare a vista il senso unico alternato del traffico. I movieri si sono resi necessari a causa delle lunghe code che si creavano sulla statale, soprattutto negli orari di punta, la mattina e la sera.

Il posizionamento dell’impianto semaforico, il secondo in meno di un mese, è stato deciso da Anas per agevolare i lavori nel cantiere. I lavori in corso di svolgimento, lo ricordiamo, sono quelli per la realizzazione della rotatoria e della nuova viabilità. La sollecitazione è arrivata dall’amministrazione, dopo le proteste degli automobilisti che si ritrovavano in coda. Come ha garantito Anas, i movieri saranno presenti fino a quando verrà eliminato il senso unico alternato, quindi fino alle 19 di domani. In programma c’è la realizzazione di una rotatoria, con lo spostamento di un tratto della strada statale 62 della Cisa sul tracciato ferroviario dismesso e l’eliminazione di due strette semi curve che passano sotto il dismesso impalcato ferroviario.