Lavoratori in ansia: "Dopo il crac Fermet quanto dobbiamo attendere per il Tfr?"

"Ci sentiamo abbandonati. Non sappiamo quando avremo il nostro Tfr, chiederemo un incontro con il presidente del Tribunale e con il giudice del concordato Fermet per avere notizie". A parlare sono tre ex dipendenti collaterali del gruppo Fermet, Nando Cricca, Marco Peri e Antonio Dalle Luche. "Lavoravamo come camionisti per la Logistica Srl che era la società preposta al trasporto dei materiali ferrosi della Fermet. Abbiamo avuto un lungo contenzioso dopo il concordato della Fermet contro la nostra ex azienda perché rivendicavamo i nostri diritti salariali. Poi siamo stati licenziati e attendevamo di avere il nostro Tfr dopo decenni di lavoro. Il problema nasce quando, ottenuto il decreto ingiuntivo per il pagamento del Tfr, abbiamo agito nei confronti della nostra ex azienda, ma non è stato possibile ottenere quanto richiesto".

Per evitare problemi "durante il contenzioso era stato chiesto il sequestro dei mezzi, ma non ci è stato concesso. In sede di istanza di fallimento, richiesta anche per accedere al fondo di garanzia Inps, è emerso che Logistica vantasse un importante credito dal concordato Fermet che era sufficiente per coprire gli importi del Tfr. È stato quindi proposto un pignoramento nei confronti del terzo creditore, ovvero il concordato Fermet. E qui apprendiamo che quanto risultante dal piano circa gli importi che Fermet doveva a Logistica non si sa se sarebbe mai versato qualcosa e neppure le tempistiche. Siamo quindi nel limbo come il nostro Tfr. In quattro anni di pignoramento e 5 dall’istanza di fallimento, il concordato ha versato solo la somma di 6300 euro per tutti e tre. Non possiamo essere parte civile nel processo perché non danneggiati in via diretta. Non sappiamo – concludono – se e quando saremo mai pagati per i crediti che abbiamo maturato con tanti anni di lavoro. Sono soldi che ci servono per le nostre famiglie".