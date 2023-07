L’Avis sollecita "Donate il plasma"

A Podenzana c’è stato il consueto appuntamento con l’evento podistico organizzato dall’Avis di Podenzana e dalla Polisportiva Ballerini, arrivato alla 40esima edizione. E’ emersa l’esigenza, durante il dibattito prima della gara, di promuovere un messaggio a favore della donazione di plasma, ambito in cui la Lunigiana si pone tra le sezioni intercomunali più virtuose della Toscana, in termini di donazioni. A farsi portavoce della necessità il consigliere regionale Avis Toscana Luciano Franchi. "Il 2022 è stato un anno difficile per la raccolta di plasma - ha evidenziato - che ha subito un calo del 2,3% rispetto al 2021. In Italia il plasma raccolto e lavorato industrialmente per produrre farmaci salvavita, proviene tutto da donazioni volontarie, anonime e non remunerate, effettuate per la maggior parte da donatori periodici".