L’Avis Fivizzano ha festeggiato con i podisti

Ha compiuto 57 anni di attività l’Avis Comunale di Fivizzano e il consiglio direttivo ricorda con affetto fondatori e volontari. E domenica per la 32ª ‘Corsa delle Castagne’ era presente con i suoi banner per promuovere la donazione. In palio anche un trofeo dedicato all’Avis per i vincitori dei gruppi sportivi Avis Castelnuovo Magra, Corrilunigiana, Asd Golfo dei Poeti, Madonnetta-Ponzano, Spezia Maraton. Il premio è stato vinto da Avis Castelnuovo e Corrilunigiana. Per l’associazione hanno partecipato il presidente Enzo Benedetti, il vice Mario Amorfini, i consiglieri Walter Rosi, Giovanna Gia e Serena Marini. Enzo Benedetti ha ringraziato Comitati Sportivi Castello di Montechiaro, Associazione culturale dei Bianchi e dei Bosi, associazione Medicea, il paese di Spicciano. I dirigenti del sodalizio esortano a chiamare per informarsi su come diventare donatore i numeri 3295331448 - 329 4212688.