Lavello 1, altri interventi per sei milioni di euro

Investimenti in forte crescita per Gaia, come fotografato dal bilancio 2022. Lo scorso anno la società ha realizzato 43 milioni di investimenti, circa il 60% in più rispetto all’anno precedente. Se nel settore acquedotto la sfida riguarda la lotta alle perdite, anche in ragione di un clima sempre più siccitoso, nel settore della depurazione e fognatural’attenzione è alta per la salvaguardia della balneabilità delle acque costiere e la tutela dell’ambiente. In riferimento al settore della depurazione in territorio massese, Gaia ha realizzato e fondamentali interventi sul depuratore Lavello 1, conseguendo importanti risultati in termini di migliorate funzionalità dell’impianto, con ricadute positive sul contenimento dei cattivi odori e anche sulla qualità delle acque del mare. Dal 2019 Lavello 1 opera in una configurazione potenziata e più efficiente grazie a 3 milioni di euro di investimenti. "Il nostro impegno su Lavello 1 (e sul Lavello 2) non è certo concluso – dice il presidente Vincenzo Colle –. Direcente il Cda ha deliberato nuovi e ulteriori investimenti, ancora più significativi e pari a 6 milioni, che saranno stanziati sull’impianto da qui fino al 2025". Gli interventi futuri su Lavello 1 riguarderanno l’efficientamento della digestione anaerobica dei fanghi, l’ottimizzazione dei trattamenti delle acque di pioggia eccedenti la portata di punta nera e l’ammodernamento delle infrastrutture elettriche. Queste opere porteranno ulteriori benefici alla funzionalità dell’impianto perchè consentiranno di trattare con maggiore efficienza le acque piovane grazie al loro accumulo nella nuova vasca da 3.500 metri cubi, e al nuovo labirinto di disinfezione da 1.000 metri cubi. L’efficientamento della digestione anaerobica, invece, consentirà di ridurre i quantitativi di fango da smaltire e massimizzare la produzione del biogas che, trattato da un cogeneratore dedicato, consentirà di produrre energia elettrica per contribuire al fabbisogno dell’impianto mettendo così in pratica una politica di risparmio energetico sostenibile".