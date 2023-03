Lavatoi, sentieri e aree per la sosta I nodi di Fontia raccontati al Pri

Il Partito repubblicano intende ascoltare i problemi dei cittadini. Una delegazione dell’edera ha incontrato lo scorso venerdì pomeriggio alcuni abitanti di Fontia, i quali hanno rappresentato ai repubblicani presenti, con l’assessore Moreno Lorenzini in testa, diverse criticità che riguardano la frazione del nostro comune.

"Si tratta – si legge in una nota del segretario Gianvincenzo Passeggia – di un primo incontro che intende recuperare il rapporto con il territorio, andando direttamente ad ascoltare gli abitanti di quelle zone che tendono a restare periferiche rispetto alla normalità dell’attenzione politica". "I cittadini fontiesi chiedono come tutte le frazioni montane di sentirsi meno isolati e valorizzati nelle loro peculiarità" commenta l’assessore Moreno Lorenzini, che analizza l’esito dell’incontro: "I problemi di una frazione che si trova divisa in due dalla strada comunale sono quelli del recupero degli elementi storici come il lavatoio o i sentieri che la collegano a Moneta ed Ortonovo, oggi Luni, e la realizzazione di nuovi stalli e parcheggi che rendano più semplice la sosta per i residenti e turisti. Decoro, arredo urbano ed illuminazione adeguata – ha concluso l’assessore – rimangono prioritari come in tutto il territorio cittadino".