Laurea per Nicola Moracchioli

Nicola Moracchioli si è laureato con 110 e lode nei giorni scorsi all’Accademia di Belle arti di Carrara in Cinematografia. Un bel traguardo per il giovane regista che già da tempo si sta cimentando sul campo. La tesi elaborata ha affrontato la storia del settore, dalla nascita della televisione al boom della piattaforma online Twitch. "Durante il percorso di ricerca ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze nel campo televisivo", racconta Nicola. Moracchioli ha anche intervistato il segretario generale nazionale della Uil, Pier Paolo Bombardieri, che durante il periodo della pandemia ha affiancato il settore in uno dei momenti più bui. La segretaria Uil Toscana, Laura Menconi, si complimenta con il giovane regista di Carrara e lo ringrazia per aver affrontato un tema sul quale il sindacato lavora.