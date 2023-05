Laura Pomello coordinatrice dell’iter dell’ex Mediterraneo

È Tania Mattei e non Laura Pomello la coordinatrice del processo partecipativo per l’ex hotel Mediterraneo scelta dall’amministrazione comunale. Lo precisano da palazzo civico, smentendo il nome indicato dal coordinatore provinciale della Lega, Nicola Pieruccini. "Giovedì 11 maggio alle 17,30 nel centro direzionale di Imm-CarraraFiere è in programma il primo incontro del processo partecipativo che coinvolgerà la cittadinanza nella scelta del futuro dell’area dove sorgeva un tempo l’hotel Mediterraneo a Marina di Carrara ed è stata acquisita dal Comune – spiega –. Per decidere cosa fare in un’area tanto nevralgica del litorale, l’amministrazione ha deciso di aprire un percorso partecipativo che ha ricevuto un finanziamento ad hoc dalla Regione Toscana. La gestione del percorso è affidata all’associazione Comunità interattive Aps e sarà coordinata da Tania Mattei".

Per alcune attività sono previste collaborazioni di Simurg Ricerche, società livornese esperta di partecipazione con particolare esperienza nelle attività che riguardano l’urbanistica partecipata, e di Labsus, associazione nazionale che vanta molta esperienza nella stesura e sottoscrizione di patti di collaborazione.

"Il nostro obiettivo è di arrivare a una scelta tenendo conto della pluralità degli interessi presenti – –spiega l’assessore alla Cittadinanza attiva Lara Benfatto –. Partecipazione e condivisione sono due punti cardine del nostro modo di governare la città e questo progetto partecipativo siamo convinti sarà solo il primo di una lunga serie e per questo parte del finanziamento sarà utilizzato per la formazione dei dipendenti comunali".